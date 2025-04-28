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Міноборони допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотників українського виробництва

28 квітня 2025, 20:06
Міноборони допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотників українського виробництва
Фото: www.ekathimerini.com
Понад 95% БпЛА, які застосовуються на фронті, – українського виробництва
Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4,4 рази більше ніж у попередньому році. 
 
Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
 
За його словами, протягом минулого року було допущено 330 зразків, що у 4,4 раза більше ніж у попередньому. У 2023 році було допущено 75 зразків безпілотників.
 
Він наголошує, що безпілотні системи починають займати чільні позиції в архітектурі озброєнь провідних армій світу. Україна у протистоянні російській агресії зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на кількісну перевагу ворога в людях і техніці.
 
При цьому підсумок протистояння значною мірою залежатиме від здатності системно та швидко нарощувати виробництво новітніх інструментів війни.
 
"У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БпЛА, які нині застосовуються на фронті, – українського виробництва", – зазначив заступник міністра оборони.
 
Чуркін додає, що чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей в українських військових на полі бою. При цьому, на думку заступника очільника Міноборони, основну увагу необхідно зосередити на випуску відносно дешевих та ефективних засобів ураження.
 
"Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами", – каже він.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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