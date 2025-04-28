Міноборони допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотників українського виробництва

Понад 95% БпЛА, які застосовуються на фронті, – українського виробництва

Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4,4 рази більше ніж у попередньому році.

Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За його словами, протягом минулого року було допущено 330 зразків, що у 4,4 раза більше ніж у попередньому. У 2023 році було допущено 75 зразків безпілотників.

Він наголошує, що безпілотні системи починають займати чільні позиції в архітектурі озброєнь провідних армій світу. Україна у протистоянні російській агресії зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на кількісну перевагу ворога в людях і техніці.