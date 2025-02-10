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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні дрони Baton

10 лютого 2025, 17:11
Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні дрони Baton
Фото: Міноборони
Вони можуть наздоганяти та уражати ворожі цілі на великій швидкості
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва.
 
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
 
Дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники базуються на рамах різних розмірів. 
 
""Бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості", - зазначили в Міноборони.
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