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Міноборони допустило до постачання ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію "ТАХА"

20 вересня 2024, 13:53
Міноборони допустило до постачання ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію
Фото: Міноборони
Машина здатна працювати на будь-якій місцевості.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію "ТАХА" розроблений українськими інженерами.
 
Про це повідомляє пресслужба міністерства. 
 
Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.
 
Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.
 
Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.
 
Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.
війна в УкраїніМіністерства оборони Україниросія окупанти

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