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Міноборони допустило до використання нового робота

04 лютого 2025, 20:09
Міноборони допустило до використання нового робота
Фото: Міноборони України
Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі

Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило використання роботизованих комплексів НРК Гімлі у підрозділах Сил оборони.

Про це відомство повідомило у Facebook.
 
"НРК Гімлі – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності", - йдеться в повідомленні.
 
В залежності від комплектації та додаткового обладнання роботи можуть виконувати завдання з евакуації та переміщення особового складу, транспортування боєприпасів, а також інші важливі завдання з підтримки та забезпечення. Окрім цього, НРК Гімлі може бути оснащений зброєю та використовуватись як мобільний бойовий модуль для знищення ворожих цілей.
 
"Роботи Гімлі мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", - йдеться в повідомленні.

 

міноборонивійна в Україніросія окупанти

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