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Міноборони Естонії розробило план допомоги Україні на €120 млрд

13 березня 2024, 16:51
Міноборони Естонії розробило план допомоги Україні на €120 млрд
Фото: Scanpix / Postimees
Країна запропонувала план фінансування України.

У міністерстві оборони Естонії запропонували план фіннсування України на суму 120 тисяч євро. У відомстві підкреслили, що запозичення на фінансових ринках або з національних бюджетів є найкращими способами дати Україні те, що потрібно для перемоги у війні з росією. 

Про це заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм,  пише Euractiv.

В Естонії вважають, що запозичення з національних ринків чи з національних бюджетів — це "найкращий спосіб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні". Тож зараз країна шукає понад 100 млрд євро для досягнення цієї мети.

"Виділення 120 млрд євро на рік на військову допомогу Україні — це приблизна цифра, якої має вистачити Україні для перемоги у війні", — заявив Кусті Салм.

Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, коли Єврокомісія може залучити кошти на фінансових ринках і використовувати країни ЄС як гарантів.

За кілька останніх місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

"Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило  понад 120 мільярдів євро на рік, сказав Салм. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати рф опір", — розповів постійний секретар міноборони Естонії.

Салм додав, що навіть якщо ця сума почне надходити до бюджетів зараз, її вплив займе майже рік.

"Буде потрібно ще близько дев'яти місяців, щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла переконливо чинити опір росії", — сказав Салм.

Естоніядопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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