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Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною

21 березня 2024, 10:13
Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною
ICEYE
"Для пошуку цілей і для перевірки результатів ударів росія використовує супутникові дані", – заступниця міністра.

росія може купувати супутникові знімки України для подальшого нанесення ракетних ударів. З цієї причини Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі американському виданню The Atlantic.

"росія, ймовірно, купує через треті країни супутникові знімки для ударів по території України" – наголосила вона.

За словами Черногоренко, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад сотню "збігів", коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а через кілька днів або тижнів це місце обстрілювала росія. Після цього супутник знову прямував на місце для фіксування масштабів обстрілу.

Такі випадки можуть бути свідченням того, що росія купує супутникові знімки об'єктів на території України через компанії-посередники.

"Майже щодня росія завдає ударів по території України. Для пошуку цілей і для перевірки результатів ударів росія використовує супутникові дані", – сказала заступниця міністра.

Черногоренко додала, що, на думку українських експертів, ворог шукає додаткові можливості і, ймовірно, купує космічні знімки через треті компанії – зокрема, через західні. У цьому контексті, за її словами, одним із рішень може бути обмежити супутникову зйомку над Україною.

"Ми готові запропонувати механізм, який не вплине на розвиток ринку і стане вирішенням цієї ситуації", – зазначила заступниця міністра.

Катерина Черногоренко зазначила, що Міністерство оборони опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми та запропонує конкретні кроки для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України.

війна в Україніросія окупантисупутникзйомки

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