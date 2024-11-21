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Міноборони Іспанії зробило заяву щодо ударів України вглиб росії

21 листопада 2024, 18:06
Міноборони Іспанії зробило заяву щодо ударів України вглиб росії
Фото: з вільного доступу
Міністерка наголосила, що підтримка України з боку Іспанії залишається непохитною
Іспанія дотримується принципу ненадання Україні зброї, здатної завдати ударів по території росії. Поставки озброєнь з Іспанії обмежуються виключно технікою, яка використовується для оборонних цілей.
 
Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє La Razon.
 
Роблес зазначила, що Іспанія не постачає ракети чи інші види озброєнь, які могли б бути використані для атак на територію рф. Це відрізняє її підхід від Великої Британії та США, які дозволили застосування своїх ракет для таких ударів.
 
"Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації", – сказала вона.
 
Попри це, міністерка наголосила, що підтримка України з боку Іспанії залишається непохитною. Іспанія продовжує допомагати Україні, але в межах, які вона вважає прийнятними.
 
До слова, Іспанія, як і низка інших європейських країн, надає перевагу оборонним постачанням, таким як системи ППО, бронетехніка та боєприпаси.

 

Іспаніявійна в Україніросія окупанти

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