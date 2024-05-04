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Міноборони Італії відповіло чи відправлять своїх військових до України

04 травня 2024, 20:07
Міноборони Італії відповіло чи відправлять своїх військових до України
Фото: УНН
Голова Міноборони Італії Гвідо Крозетто закликав "не нагнітати напруженість".

Італія не братиме участі у будь-якій можливій збройній інтервенції. На цьому наголосив голова Міноборони країни Гвідо Крозетто.

Про це пише Corriere Della Sera.

"Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні треба всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали безпосереднє втручання наших військових у конфлікт", – сказав політик.

Він закликав шукати всі форми діалогу, починаючи від "плетіння павутини дипломатії". Бо якщо конфлікт вибухне, "Італії доведеться багато втрачати".

Керівника оборонного відомства запитали, чи братиме Італія участь у будь-якій можливій збройній інтервенції.

"Точно ні! Сьогодні в цьому ніхто не може сумніватися", – констатував він.

Журналіст попросив Крозетто пояснити, чому в країни така позиція.

"У нас в системі є явна заборона на пряме військове втручання, крім того, що передбачено законами та Конституцією. Ми можемо передбачити збройне втручання лише за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. Передбачуваний варіант в Україні не тільки не буде включений до цієї справи, а й спровокує подальше нагнітання конфлікту, що не принесе користі передусім самим українцям. Коротко кажучи, умов для нашої прямої участі немає", – стверджує посадовець.

То чи був президент Франції Емануель Макрон неправий, продовжив представник видання, згуртувавши європейські країни у разі погіршення ситуації?

"Я не суджу президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та корисності цих заяв, які об'єктивно нагнітають напруженість", – підсумував Гвідо Крозетто.

Італіявійна в Україніросія-агресор

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