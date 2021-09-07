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Міноборони Ізраїлю заарештувало е-гаманці ХАМАС із криптовалютою на $7,7 мільйона

Гаманці належали сімом жителям Палестинської автономії, пов'язаним із терористичною організацією ХАМАС
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав указ, що дозволяє арешт 84 електронних гаманців із криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, Tether та іншими на загальну суму 7,7 мільйона доларів.
Міноборони Ізраїлю заарештувало е-гаманці ХАМАС із криптовалютою на $7,7 мільйона Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Newsru.co.il.
 
За даними компанії Elliptic, що займається аналізом ринків криптовалюти, 4,13 мільйона доларів було заарештовано у валюті Tether, 3,4 мільйона - у Bitcoin, решта суми - в інших криптовалютах.
 
Гаманці належали сімом жителям Палестинської автономії, пов'язаним із терористичною організацією ХАМАС. Це перший випадок арешту належної ХАМАС криптовалюти, що включає не лише Bitcoin, йдеться в повідомленні.
 
ХАМАС почав збирати пожертви в криптовалюті кілька років тому, в міру посилення контролю над конвенціональними грошовими потоками. У травні 2021 року терористична організація запустила кампанію зі збору пожертв для відновлення свого бойового потенціалу в секторі Газа, що серйозно постраждав під час операції "Страж стін".
 
За пошук і арешт пожертв відповідає національний штаб із економічної боротьби з терором при міністерстві оборони Ізраїлю. Однак є також кілька громадських ініціатив, що займаються відстеженням фінансування терористичних організацій у криптовалюті, таких як CipherTrace.
 
У 2020 році наказ про арешт понад 300 гаманців у криптовалюті на 2 мільйони доларів, що призначалися для фінансування терору й належали зокрема і ХАМАС, підписало міністерство юстиції США.
 
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09 07 2021 13:54
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