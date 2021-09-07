НОВИНИМіністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав указ, що дозволяє арешт 84 електронних гаманців із криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, Tether та іншими на загальну суму 7,7 мільйона доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони Ізраїлю заарештувало е-гаманці ХАМАС із криптовалютою на $7,7 мільйона
Гаманці належали сімом жителям Палестинської автономії, пов'язаним із терористичною організацією ХАМАС
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Newsru.co.il.
За даними компанії Elliptic, що займається аналізом ринків криптовалюти, 4,13 мільйона доларів було заарештовано у валюті Tether, 3,4 мільйона - у Bitcoin, решта суми - в інших криптовалютах.
Гаманці належали сімом жителям Палестинської автономії, пов'язаним із терористичною організацією ХАМАС. Це перший випадок арешту належної ХАМАС криптовалюти, що включає не лише Bitcoin, йдеться в повідомленні.
ХАМАС почав збирати пожертви в криптовалюті кілька років тому, в міру посилення контролю над конвенціональними грошовими потоками. У травні 2021 року терористична організація запустила кампанію зі збору пожертв для відновлення свого бойового потенціалу в секторі Газа, що серйозно постраждав під час операції "Страж стін".
За пошук і арешт пожертв відповідає національний штаб із економічної боротьби з терором при міністерстві оборони Ізраїлю. Однак є також кілька громадських ініціатив, що займаються відстеженням фінансування терористичних організацій у криптовалюті, таких як CipherTrace.
У 2020 році наказ про арешт понад 300 гаманців у криптовалюті на 2 мільйони доларів, що призначалися для фінансування терору й належали зокрема і ХАМАС, підписало міністерство юстиції США.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 07 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Турецький безпілотник з українським двигуном побив рекорд висоти
- ФОТО "Укрзалізниця" запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles