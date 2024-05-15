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Міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації

15 травня 2024, 14:07
Міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації
Фото: gorod.lv
Громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога.

Міноборони Латвії опублікувало буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому дали поради, як діяти під час бойових дій та ймовірної окупації.

Про це повідомляє Delfi.

У буклеті на 93 сторінки є різні теми, пов'язані із діями у разі війни.

Так, громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога. Також там розповідають, як практично допомогти обороні держави.

"Уникайте контактів із солдатами окупаційних сил і не наражайте своє життя на небезпеку провокативною поведінкою, наприклад, відкритою зйомкою або фотографуванням, прицілом зі схожого на зброю предмета, публічним проявом непокори", – цитує одну із рекомендацій видання.

Експерти радять не довіряти інформації у ЗМІ, яку транслюватимуть окупанти, оскільки ця пропаганда буде створена з метою поширення неправдивої інформації та залякування. Натомість слід переконатися, що доступні перевірені джерела інформації.

У буклеті міноборони зазначається, що допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу.

Міністерство радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо.

Також радять не давати інтерв'ю представникам окупаційної влади, не дозволяти себе знімати на фото чи відео. 

 

Латвіяокупаціявійна в Україніросія-агресор

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