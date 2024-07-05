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Міноборони Литви терміново закупить безпілотники

05 липня 2024, 12:34
Міноборони Литви терміново закупить безпілотники
Фото: з вільних джерел
До 2030 року близько €200 млн заплановано на придбання всіх типів безпілотних авіаційних систем.

Агентство оборонних ресурсів при Міноборони уклало контракти на закупівлю різних типів безпілотників у терміновому порядку на суму майже €36 млн.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"Закупівлі проводяться в терміновому порядку з метою якнайшвидшого зміцнення потенціалу безпілотних літальних апаратів та інтеграції їх до можливостей збройних сил Литви. У збройних силах Литви розробляються бойові та забезпечення всіх типів і військових розмірів. Придбання та розгортання безпілотних літальних апаратів є одним із головних пріоритетів сучасних збройних сил, і розвиток цього потенціалу, який триває вже понад 15 років, набирає обертів", – розповіли в оборонному відомстві Литви.
 
Передбачається закупівля розвідувальних безпілотників малого класу у латвійської компанії Edge Autonomy, а також домовлено про закупівлю розвідників мінікласу літакового типу від естонського виробника Threod Systems. Також підписано угоду з UAB Deftools щодо закупівлі дронів класу мікро – квадрокоптерів.
 
Зазначається, що вартість цих придбань становить майже €36 млн. Переважна більшість безпілотників буде поставлена ​​цієї осені, решта – на початку 2025 року, зазначили у міноборони країни.
 
До 2030 року близько €200 млн заплановано на придбання всіх типів безпілотних авіаційних систем. Щороку планується виділяти в середньому €30 млн, йдеться у повідомленні.

 

Литвабезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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