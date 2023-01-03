Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Міноборони Литви визначило шість напрямків військової підтримки України у цьому році

03 січня 2023, 15:51
Міноборони Литви визначило шість напрямків військової підтримки України у цьому році
Фото: з вільного доступу
Боротьба України - це наша боротьба, ми повинні адаптуватися до мінливих потреб України і продовжувати намагатися, щоб обсяг підтримки не зменшувався

Міністерство оборони Литви заявило, що безперебійна військова підтримка України продовжиться у 2023 році, і визначило шість її основних напрямів, йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Насамперед мова про внесок у міжнародний фонд підтримки України, призначений для фінансування закупівлі важкого озброєння. Військова підтримка також охоплюватиме передачу та ремонт озброєння і військової техніки; військову підготовку та навчання; реабілітацію солдатів; експертну підтримку у сфері оборонних реформ; посилення кібербезпеки.

"Зброя, техніка та інша військова підтримка, яку надаємо ми та інші країни, робить критично важливий внесок у те, як розгортається війна. Боротьба України - це наша боротьба, ми повинні адаптуватися до мінливих потреб України і продовжувати намагатися, щоб обсяг підтримки не зменшувався", - сказав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Також Міністерство оборони Литви планує закупити і передати Україні додаткове обладнання литовського виробництва: прилади нічного бачення, тепловізори, засоби для боротьби з безпілотниками. Також планується закупити додаткове спорядження для українських солдатів, нові комплекти спорядження отримають військові, які проходять навчання в Литві.

Цього року Литовська армія оцінить подальші можливості передачі Україні частини свого наявного військового потенціалу. Додаткові кошти можуть бути спрямовані на ремонт переданої Україні зброї.

Військова підготовка та навчання відбуватимуться у двосторонньому та багатосторонньому форматах. Загалом планується навчити близько 1,5 тис. українських військових, частина з них пройде навчання в Литві в рамках військової навчальної місії ЄС для України. Також буде продовжено реабілітацію поранених військових у Друскінінкай.

Експертна підтримка оборонних реформ здійснюватиметься за напрямами, узгодженими на саміті НАТО в Мадриді: довгострокова оперативна сумісність, розбудова інститутів, концепція ведення війни, реконструкція військової інфраструктури та розвиток оборонної промисловості.

Міністерство оборони Литви продовжить свою експертну підтримку, беручи участь у діяльності Сил швидкого реагування ЄС з кібербезпеки та через Регіональний центр кіберзахисту. Представники України братимуть участь у підготовці фахівців з кібербезпеки в цьому центрі, створеному в Каунасі.


війнаЛитваУкраїнадопомога Україні

Останні матеріали

Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Політика
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Переклад iPress – 03 січня 2023, 11:06
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Переклад iPress – 02 січня 2023, 14:32
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Бізнес & Фінанси
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Переклад iPress – 02 січня 2023, 10:24
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється