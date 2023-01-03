Міноборони Литви визначило шість напрямків військової підтримки України у цьому році

Боротьба України - це наша боротьба, ми повинні адаптуватися до мінливих потреб України і продовжувати намагатися, щоб обсяг підтримки не зменшувався

Міністерство оборони Литви заявило, що безперебійна військова підтримка України продовжиться у 2023 році, і визначило шість її основних напрямів, йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Насамперед мова про внесок у міжнародний фонд підтримки України, призначений для фінансування закупівлі важкого озброєння. Військова підтримка також охоплюватиме передачу та ремонт озброєння і військової техніки; військову підготовку та навчання; реабілітацію солдатів; експертну підтримку у сфері оборонних реформ; посилення кібербезпеки.

"Зброя, техніка та інша військова підтримка, яку надаємо ми та інші країни, робить критично важливий внесок у те, як розгортається війна. Боротьба України - це наша боротьба, ми повинні адаптуватися до мінливих потреб України і продовжувати намагатися, щоб обсяг підтримки не зменшувався", - сказав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Також Міністерство оборони Литви планує закупити і передати Україні додаткове обладнання литовського виробництва: прилади нічного бачення, тепловізори, засоби для боротьби з безпілотниками. Також планується закупити додаткове спорядження для українських солдатів, нові комплекти спорядження отримають військові, які проходять навчання в Литві.

Цього року Литовська армія оцінить подальші можливості передачі Україні частини свого наявного військового потенціалу. Додаткові кошти можуть бути спрямовані на ремонт переданої Україні зброї.

Військова підготовка та навчання відбуватимуться у двосторонньому та багатосторонньому форматах. Загалом планується навчити близько 1,5 тис. українських військових, частина з них пройде навчання в Литві в рамках військової навчальної місії ЄС для України. Також буде продовжено реабілітацію поранених військових у Друскінінкай.

Експертна підтримка оборонних реформ здійснюватиметься за напрямами, узгодженими на саміті НАТО в Мадриді: довгострокова оперативна сумісність, розбудова інститутів, концепція ведення війни, реконструкція військової інфраструктури та розвиток оборонної промисловості.

Міністерство оборони Литви продовжить свою експертну підтримку, беручи участь у діяльності Сил швидкого реагування ЄС з кібербезпеки та через Регіональний центр кіберзахисту. Представники України братимуть участь у підготовці фахівців з кібербезпеки в цьому центрі, створеному в Каунасі.