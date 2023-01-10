Міноборони: наразі тривають важкі бої за утримання Соледара

Українські бійці мужньо тримають оборону

Тривають важкі бої за утримання Соледара Донецької області, ворог штурмує місто, не зважаючи на великі втрати,

повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Тривають важкі бої за утримання Соледару. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - зазначила Маляр.

За її словами, українські бійці мужньо тримають оборону.

"Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація", - підкреслила Маляр.