Міноборони Німеччини хоче знову розмістити Patriot у Польщі – Reuters

У планах відомства — розгорнути комплекси на термін до шести місяців.

Німеччина запропонувала передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року.

Про це пише Reuters з посиланням на Міноборони Німеччини.

У планах оборонного відомства — розгорнути комплекси на термін до шести місяців.

"Цим ми захистимо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.