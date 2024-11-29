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Міноборони Німеччини хоче знову розмістити Patriot у Польщі – Reuters

29 листопада 2024, 21:07
Міноборони Німеччини хоче знову розмістити Patriot у Польщі – Reuters
джерело slovoidilo
У планах відомства — розгорнути комплекси на термін до шести місяців.
Німеччина запропонувала передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року. 
 
Про це пише Reuters з посиланням на Міноборони Німеччини.
 
У планах оборонного відомства — розгорнути комплекси на термін до шести місяців.
 
"Цим ми захистимо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
 
Глава міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава вітає це рішення.
 
Раніше Німеччина розгорнула 300 військових разом із трьома підрозділами Patriot у Польщі з січня по листопад 2023 року. Вони базувалися в місті Замосць, приблизно за 50 км (31 милю) від українського кордону, щоб захистити південне місто та його важливе залізничне сполучення з Україною.

 

НімеччинаПольщаППОвійна в Україніросія окупанти

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