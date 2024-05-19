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Міноборони Німеччини просить додаткові €3,8 млрд в уряду для України – Bild

19 травня 2024, 09:44
Міноборони Німеччини просить додаткові €3,8 млрд в уряду для України – Bild
Фото: з вільного доступу
Міністерство оборони ФРН повідомило федеральному уряду про додаткову потребу в 3,8 млрд євро для допомоги Україні на цей фінансовий рік.

Про це пише німецька газета Bild.

"Німеччина надала Києву цього року 7,1 млрд євро військової допомоги. Сума використовується для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості", - пише видання. 

Кошти будуть спрямовані на фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передасть ЗСУ.

Але Україна терміново потребує посилення підтримки для ефективної оборони проти російських загарбників.

Міноборони повідомило уряд про додаткову потребу в 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік, пише Bild.

Цього тижня глава відомства Борис Пісторіус обговорив питання з канцлером Олафом Шольцем і надпланові витрати мають бути подані на затвердження парламенту в червні. В тому числі зустрічне фінансування.

За даними видання, міністерство фінансів схвалює цю пропозицію оборонного відомства.

Також джерела Bild повідомили, що на 2025 рік Міноборони заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.

 
Німеччинапідтримка України

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