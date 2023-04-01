Міноборони Німеччини: ЗСУ матиме 6 батальйонів Leopard

Глава Бундесверу вважає, що союзники з НАТО повинні задовольнити потреби України щодо танків в середньостроковій перспективі.

Сумарно це 160 бойових машин, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Повідомляє Die Welt.

Країни НАТО передадуть Україні 2 батальйони танків Leopard-2 та 4 батальйони з Leopard-1.

Міноборони додав, що Німеччина, Польща та інші союзники відправлять Україні 2 батальйони Leopard-2 у складі 60 танків, а до кінця року до них додадуться 4 батальйони Leopard-1, це 100 танків.

Міністр оборони додав, що відправити для ЗСУ більше саме таких танків навряд чи вийде, оскільки ресурси союзників обмежені та Німеччина не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати.

"Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено", – заявив Пісторіус.

І нагадав, що США та Велика Британія теж постачають танки Україні, тому разом союзники з НАТО мають задовольнити потреби України щодо танків у середньостроковій перспективі.