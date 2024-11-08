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Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV

08 листопада 2024, 16:09
Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV
Фото: firtka.if
"Вітряк-М" – це розробка українських військових інженерів Центру масштабування технологічних рішень
Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів.
 
Про це повідомили у Міноборони.
 
"Вітряк-М" – це розробка українських військових інженерів Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Це інноваційний пристрій, який виявляє ворожі БпЛА, чим забезпечує додаткову перевагу на полі бою.
 
"Вітряк М" вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ. Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання", – пояснили в міністерстві.
 
Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції цього вересня. Цей відділ складається наразі з дев'яти людей, четверо з них мають статус патентних повірених. Вони формують нову практику захисту інтелектуальної власності, яка була відсутня протягом усієї історії незалежної України. 
міноборонивійна в Україніросія окупанти

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