Міноборони отримало від НАТО критерії для інституційного аудиту системи військової освіти

Міністерство оборони України отримало від експертів НАТО повний перелік критеріїв відповідності та оцінювання, які стануть основою для інституційного аудиту системи військової освіти в Україні.

Критерії НАТО охоплюють аналіз сумісності української військової освіти зі стандартами Альянсу, ефективності освітніх програм, а також рівня професійної підготовки викладачів.

Аудит проходитиме у кілька етапів, його фінансування здійснюють партнери з Литви.

На першому етапі, у травні, військові виші підготують звіти самооцінювання та заповнять опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО.

З червня по вересень група експертів НАТО вивчатиме ці документи, після чого прибуде до України для зустрічей з представниками військових закладів освіти.

Завершальним етапом стане фінальний звіт аудиторів, який очікується в грудні 2025 року.