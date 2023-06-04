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ПОЛІТИКА

Міноборони: Плани люблять тишу

04 червня 2023, 16:01
Міноборони: Плани люблять тишу
Джерело unian
Заступник міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відеоролик з красномовним закликом не поспішати з інформацією і з висновками.

Оголошень про початок наступу українських захисників не буде, повідомили в Міністерств і оборони і закликали українців до інформаційної тиші.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - підкреслила Маляр.

На оприлюдненому відеоролику Міноборони показало військових, які тримають пальця біля вуст, та надпис "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

Тим часом Данілов італійським ЗМІ повідомив, що стратегія України — повернути свої кордони, а тактика постійно коригується. Він зазначив, що військово-політичне керівництво "спокійно обирає, що робити", а також підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що Збройні сили готові до контрнаступу.

Разом із тим секретар РНБО наголосив, що ЗСУ "діятимуть у найкращий час".

війнаконтрнаступ

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