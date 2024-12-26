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Міноборони почало тестувати пересувний пункт управління підрозділами БпЛА

26 грудня 2024, 18:57
Міноборони почало тестувати пересувний пункт управління підрозділами БпЛА
Фото: firtka.if
Серед вимог Міноборони до пункту управління – максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ
Міністерство оборони України спільно з українським виробником розпочали тестування пункту управління підрозділами, що оснащені БпЛА, який має працювати як в стаціонарний умовах, так і під час руху.
 
Про це повідомила пресслужба МОУ
 
"Серед вимог Міноборони до пункту управління – максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ. Новий зразок техніки має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як в стаціонарний умовах, так і під час руху. Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування", – ідеться у повідомленні.
 
Повідомляється, що базою для цієї інноваційної розробки планується спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності. Повнопривідне авто має вирішити завдання достаньої маневреності та руху пункту управління бездоріжжям.
 
Також в оборонному відомстві повідомили, що етапи реалізації проєкту супроводжує Головне управління оборонних інновацій Міноборони.
 
"Безпілотні підрозділи значно масштабувалися і потребують спеціалізованих засобів бойового управління. Вітчизняні зброярі запропонували технічне рішення на цей запит. Новий зразок техніки пройде випробування, його оцінять командири бойових підрозділів. Якщо розробка відповідатиме вимогам – кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво. Ми маємо технологічно переважати ворога", – сказав перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
дронивійна в Україніросія окупанти

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