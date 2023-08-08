Міноборони Польщі додатково скерувало військових до кордону з білоруссю

Додатково до кордону перекинуть ще тисячу військових.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із білоруссю додатковими солдатами. Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається диманічною.

Про це повідомляє PolskieRadio із посиланням на Міноборони.



"У зв’язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача прикордонної служби посилити участь в охороні кордону, міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та направити додаткових солдатів, призначених для патрулювання польського кордону, білоруського кордону та участі в операції "Безпечне Підляшшя", – йдеться у повідомленні.

Зараз кордон охороняють 2 тисячі польських солдатів.