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Міноборони презентувало застосунок, де можна оновити облікові дані ТЦК

17 травня 2024, 15:57
Міноборони презентувало застосунок, де можна оновити облікові дані ТЦК
Фото: Міноборони України
Сьогодні Міністерство оборони запустить мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Про це повідомила прес-служба МОУ.

"18 травня набуває чинності оновлений закон про мобілізацію. Що це означає?

Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - написали у відомстві. 

Відтепер оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн - через застосунок "Резерв+", який буде доступний для завантаження вже завтра.

Додаток дасть можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.

 
міноборонимобілізаціяРезерв+

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