Міноборони презентувало застосунок, де можна оновити облікові дані ТЦК
Про це повідомила прес-служба МОУ.
"18 травня набуває чинності оновлений закон про мобілізацію. Що це означає?
Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - написали у відомстві.
Відтепер оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн - через застосунок "Резерв+", який буде доступний для завантаження вже завтра.
Додаток дасть можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.