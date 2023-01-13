Міноборони про наступ рф на Донецькому напрямку: немає сумнівів, що ми переможемо

Це важкий етап війни, але ми переможемо. Сумнівів немає.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні вранці залишається впевненою у перемозі ЗСУ після інтенсивних нічних боїв за Соледар. Про це вона написала вона у телеграмі.

Ганна Маляр підкреслила, що ніч у Соледарі була гарячою, бої тривали, ворог перекинув майже всі основні сили на Донецький напрямок і веде високу інтенсивність наступу. Також вона зауважила, що наші бійці мужньо тримають оборону.

"Це важкий етап війни, але ми переможемо. Сумнівів немає", – заявила заступниця очільника оборонного відомства.

Соледар, відомий своєю соляною промисловістю, був втягнутий росією у запеклі бої останніми днями, оскільки українські війська продовжують оборону і намагатися зберегти контроль над російськими окупаційними силами.

Терористична російська ультранаціоналістична військова група "вагнера" заявила, що захопила місто, але Україна це спростувала і не підтвердила москва.