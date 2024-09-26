Міноборони пропонує дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн

Це можна буде зробити за допомогою засобів електронної ідентифікації; відповідний законопроєкт схвалив Кабмін.

Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Про це ідеться на сайті відомства.

Документ уже схвалили на засіданні Кабміну.

У Міноборони пояснили, що планується дозволити ставати на військовий облік призовників і уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Відомство хоче також ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного огляду. Крім того, здобувачі вищої освіти будуть проходити медогляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Законопроєкт передбачає уточнення положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу. Безпосередньо перед направленням на таку службу їх братимуть на військовий облік, а після завершення базової військової служби - на військовий облік військовозобов'язаних.