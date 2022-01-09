Міноборони просить кримчан повідомляти про переміщення військ рф

Інформацію передавати в чат-бот єВорог у Telegram

Міністерство оборони України закликає жителів окупованого Криму повідомляти про переміщення російських військ в чат-бот єВорог у Telegram.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.

“Закликаємо всіх жителів окупованого Криму терміново повідомляти геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки в чат-бот Мінцифри - https://t.me/evorog_bot” , - йдеться у повідомленні.

Необхідно передавати інформацію щодо:

- дислокації та адреси проживання окупантів

- місця проживання керівного складу російських військ

- геолокації та маршрути пересування військової техніки

- дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (їхні адреси проживання, ПІБ, посади та допомогу ворогу)

У відомстві наголосили, що "більше заявок в єВорог - більше бавовни у Криму".

Нагадаємо, станом на 23 серпня 2022 року чатботом єВорог вже скористались 353 тис українців, які надіслали сотні фото, відео, геолокацій та напрямків руху техніки російських загарбників.