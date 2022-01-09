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Міноборони просить кримчан повідомляти про переміщення військ рф

Ольга
Матарикіна
Інформацію передавати в чат-бот єВорог у Telegram
Міноборони просить кримчан повідомляти про переміщення військ рф Фото: Міноборони
Міністерство оборони України закликає жителів окупованого Криму повідомляти про переміщення російських військ в чат-бот єВорог у Telegram.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook. 
 
“Закликаємо всіх жителів окупованого Криму терміново повідомляти геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки в чат-бот Мінцифри - https://t.me/evorog_bot”, - йдеться у повідомленні.
 
Необхідно передавати інформацію щодо:
- дислокації та адреси проживання окупантів
- місця проживання керівного складу російських військ
- геолокації та маршрути пересування військової техніки
- дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (їхні адреси проживання, ПІБ, посади та допомогу ворогу)
 
У відомстві наголосили, що "більше заявок в єВорог - більше бавовни у Криму".
 
Нагадаємо, станом на 23 серпня 2022 року чатботом єВорог вже скористались 353 тис українців, які надіслали сотні фото, відео, геолокацій та напрямків руху техніки російських загарбників.
 
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01 09 2022 20:53
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