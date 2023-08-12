Міноборони рф повідомило про атаку Криму нібито 20 безпілотниками

Пишуть, що ніхто не постраждав.

У ніч на 12 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи. Вранці Міноборони країни-терористки заявило, що півострів атакували 20 безпілотників.

Про це пишуть росЗМІ.

Стверджується, що 14 дронів нібито знищили сили ППО.

Ще шість безпілотників нібито подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Вказано, що ніхто не постраждав.

При цьому місцеві паблики пишуть, що вибухи пролунали у Новоозерному. Там, як пишуть Telegram-канали, є велика військова база зберігання (943 ЦЗМР). Окупанти розгорнули її у населеному пункті перед повномасштабним вторгненням рф до України. Як пише канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих мешканців, "техніки там неміряно".