Міноборони рф визнало прильот по суднобудівному заводу "Залив" у Криму

Деякі уражені російські судна вже не підлягають ремонту.

російська пропаганда заявила, що ЗСУ запустили 15 ракет по суднобудівному заводу у Керчі. ППО агресора нібито збила 13 об'єктів. Жодних підтверджень росіяни не прикріпили.

Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція РИА-Новости.

"Внаслідок влучання крилатої ракети противника - зазнав пошкодження корабель, що перебував на заводі", - йдеться у заяві.

Тим часом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що російський військовий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня, не підлягає відновленню.

"В цьому відновлення судна немає сенсу з фінансової точки зору, тому що корабель був достатньо старим, часто експлуатувався, був учасником так званого "сирійського експресу". Відновлювати цю одиницю просто не мало сенсу. Я можу повірити у версію, що він буде розібраний на запчастини - якщо взагалі якісь залишились. Це типовий проєкт, такий корабель в них не один. Вони можуть використовувати деякі з нього елементи, враховуючи, що деякі з цих кораблів так само перебувають у ремонті", - наголошує він.

За словами представника ВМС ЗСУ, також фактично неможливо відновити дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшавянка", який було уражено.

Втім, наразі Плетенчук наголосив, що не може достеменно сказати, яких ушкоджень зазнав малий ракетний корабель "Аскольд" під час влучання в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада.

Зараз хтось не втримається і обов'язково зніме, тоді ми вже будемо мати повну картину. Можемо лише офіційно підтвердити, що його було уражено - безвідносно способу і учасників цього чудового заходу. Але, як ми бачимо з відео місцевих жителів, вони просто у захваті від видовищного феєрверку на заводі", - зауважив Дмитро Плетенчук.