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Міноборони рф визнало втечу окупантів на північ від Бахмута

12 травня 2023, 20:12
Міноборони рф визнало втечу окупантів на північ від Бахмута
росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року.

російське міністерство оборони визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмута.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на заступника міністра Ігоря Конашенкова.

На брифінгу 12 травня Конашенков заявив, що російська армія "зайняла новий рубіж" біля Берхівського водосховища "з урахуванням його вигідних умов", цитує канал російського Міноборони "Зірка".

Фактично, це означає відступ у районі Богданівки. Раніше про нього та прорив ЗСУ повідомляли голова ПВК "вагнер" Євген Пригожин, російські військові блогери та українська армія.

Відступ російських військових дозволяє українським військам контролювати дорогу на Часів Яр – єдину, якою зараз отримують постачання українські сили в Бахмуті. Пригожин заявляв, що це може призвести до оточення його найманців всередині міста. російська армія ці повідомлення не коментувала.

війська РосіїБахмутвійна в Україніросія окупанти

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