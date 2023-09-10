Міноборони рф заявило про нібито збиття восьми БПЛА біля Криму

А також росіяни заявили про потужні морські операції.

У ніч проти 10 вересня після атаки на Київ, росіяни заявили, що українські військові нібито влаштували наступальну операцію на тимчасово окупований Кримський півострів.

Пр це заявили у Міноборони рф.

"Сили ППО" нібито знищили вісім безпілотників над Чорним морем біля Криму", - повідомили у Міноборони рф.

А також росіянам ввижаються потужні морські операції.

Мовляв, "сьогодні вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя".