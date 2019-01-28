Міноборони Росії показало перехоплення літака ВПС США над Балтикою Для перехоплення цілі росіяни підняли в повітря винищувач Су-27

Російський винищувач Су-27 піднімався в повітря для перехоплення літака-розвідника ВПС США над Балтикою.

Фото: ria.ru

Про це 28 січня заявила прес-служба Міністерства оборони Росії. "Російські засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами Балтійського моря виявили повітряну ціль, що ​​наближалася до Державного кордону РФ", - йдеться у повідомленні. Для перехоплення цілі росіяни підняли в повітря винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони. Нагадаємо, що російський СУ-27 перехопив літак ВПС США EP-3 Aries, який летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

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