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Міноборони Росії показало перехоплення літака ВПС США над Балтикою

Для перехоплення цілі росіяни підняли в повітря винищувач Су-27
Російський винищувач Су-27 піднімався в повітря для перехоплення літака-розвідника ВПС США над Балтикою.
Міноборони Росії показало перехоплення літака ВПС США над Балтикою Фото: ria.ru

Про це 28 січня заявила прес-служба Міністерства оборони Росії.

"Російські засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами Балтійського моря виявили повітряну ціль, що ​​наближалася до Державного кордону РФ", - йдеться у повідомленні.

Для перехоплення цілі росіяни підняли в повітря винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російський СУ-27 перехопив літак ВПС США EP-3 Aries, який летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

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28 01 2019 17:59
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