Міноборони росії заявляє про візит Шойгу на окуповану територію Україну

Міністр оборони росії Сергій Шойгу нібито побував на фронті в Україні та роздав нагороди солдатам.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони рф.

російські окупанти отримали ордени "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу", а деякі іменну зброю - пістолети Яригіна.

Нагадаємо, що в кінці липня США назвали можливу мету візиту Шойгу в КНДР.