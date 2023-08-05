Міноборони росії заявляє про візит Шойгу на окуповану територію Україну
05 серпня 2023, 17:03
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Міністр оборони росії Сергій Шойгу нібито побував на фронті в Україні та роздав нагороди солдатам.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони рф.
російські окупанти отримали ордени "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу", а деякі іменну зброю - пістолети Яригіна.
Нагадаємо, що в кінці липня США назвали можливу мету візиту Шойгу в КНДР.