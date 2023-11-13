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Міноборони розглядає звільнення трьох командувачів – ЗМІ

13 листопада 2023, 20:49
Міноборони розглядає звільнення трьох командувачів – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Підстави для звільнення джерела не уточнюють.

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ – двох генералів та командувача Медичних сил.

Про це розповіли співрозмовники "Української правди" у військово-політичному керівництві країни.

За даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

міністерство обороникомандувачвійна в Україніросія окупанти

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