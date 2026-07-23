Міноборони розкрило результати PURL: 29 країн профінансували озброєння Україні

На сьогодні майже 95% перехоплювачів Patriot Україна отримує через програму.

За рік роботи програма PURL допомогла залучити для України $6,7 млрд на закупівлю критично важливого озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. До ініціативи долучилися 29 країн.

Про це оголосило Міністерство оборони України.

За даними відомства, у межах програми вдалося профінансувати понад десять пакетів озброєння для Сил оборони України. Одним із головних результатів PURL стало забезпечення України перехоплювачами для зенітних ракетних комплексів Patriot, які необхідні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.

Наразі близько 95% перехоплювачів для Patriot, зокрема ракет PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-партнерам фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння американського виробництва.

Програма запрацювала у липні 2025 року. Вона базується на переліку пріоритетних потреб, який формує Україна та погоджує зі США і НАТО. До нього входить озброєння, яке є критично необхідним для фронту та не завжди може бути швидко замінене європейськими аналогами.

Найбільші внески в межах PURL зробили:

Норвегія — $1,36 млрд;

Нідерланди — $1,163 млрд;

Німеччина — $900 млн;

Канада — $834 млн;

Швеція — $546 млн.

Механізм працює таким чином: Україна визначає першочергові потреби Сил оборони, зокрема системи ППО, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти. Після цього Україна, США та НАТО формують пакети американського озброєння вартістю близько $500 млн кожен.

Далі країни-партнери роблять фінансові внески, а США використовують ці кошти для закупівлі та передачі Україні необхідної техніки, боєприпасів і обладнання.

У Міноборони наголошують, що PURL дозволяє швидше закривати найбільш нагальні потреби української армії та спрямовувати допомогу саме на ті види озброєння, які необхідні Україні в конкретний момент.