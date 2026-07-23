Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міноборони розкрило результати PURL: 29 країн профінансували озброєння Україні

23 липня 2026, 13:06
Міноборони розкрило результати PURL: 29 країн профінансували озброєння Україні
wikipedia
На сьогодні майже 95% перехоплювачів Patriot Україна отримує через програму.

За рік роботи програма PURL допомогла залучити для України $6,7 млрд на закупівлю критично важливого озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. До ініціативи долучилися 29 країн.

Про це оголосило Міністерство оборони України.

За даними відомства, у межах програми вдалося профінансувати понад десять пакетів озброєння для Сил оборони України. Одним із головних результатів PURL стало забезпечення України перехоплювачами для зенітних ракетних комплексів Patriot, які необхідні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.

Наразі близько 95% перехоплювачів для Patriot, зокрема ракет PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-партнерам фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння американського виробництва.

Програма запрацювала у липні 2025 року. Вона базується на переліку пріоритетних потреб, який формує Україна та погоджує зі США і НАТО. До нього входить озброєння, яке є критично необхідним для фронту та не завжди може бути швидко замінене європейськими аналогами.

Найбільші внески в межах PURL зробили:

  • Норвегія — $1,36 млрд;

  • Нідерланди — $1,163 млрд;

  • Німеччина — $900 млн;

  • Канада — $834 млн;

  • Швеція — $546 млн.

Механізм працює таким чином: Україна визначає першочергові потреби Сил оборони, зокрема системи ППО, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти. Після цього Україна, США та НАТО формують пакети американського озброєння вартістю близько $500 млн кожен.

Далі країни-партнери роблять фінансові внески, а США використовують ці кошти для закупівлі та передачі Україні необхідної техніки, боєприпасів і обладнання.

У Міноборони наголошують, що PURL дозволяє швидше закривати найбільш нагальні потреби української армії та спрямовувати допомогу саме на ті види озброєння, які необхідні Україні в конкретний момент.

 

війнаPURL

Останні матеріали

Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється