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Міноборони Румунії покриє витрати на навчання українських пілотів на F-16

13 червня 2024, 21:55
Міноборони Румунії покриє витрати на навчання українських пілотів на F-16
Фото: naked-science
Йдеться про навчання, які відбуватиметься на румунській авіабазі Фетешть.

Румунія з державного бюджету оплатить витрати на підготовку українських пілотів до роботи з американськими винищувачами F-16 на військовій авіабазі Фетешть.

Про це пише Profit.ro з посиланням на проєкт постанови.

Так, Міністерство оборони покриє витрати на навчання, харчування, транспорт, паливо, спеціальне обладнання та інші супутні товари і послуги. Загальну суму не наводять, проте вказують, що виділяти додаткові кошти не знадобиться.

"Зважаючи на делікатний характер робіт і послуг, на які необхідно укласти контракт, а також конфіденційний характер діяльності, спрямованої на навчання українського персоналу, законодавство, що регулює державні закупівлі, не може бути застосовано", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року було створено Коаліцію можливостей з розвитку Повітряних сил України.

Офіційно анонсували відправлення винищувачів в Україну Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. Forbes повідомляв, що йдеться про 85 F-16.

Румуніявійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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