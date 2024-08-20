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Міноборони Румунії знайшло уламки російського БпЛА біля кордону з Україною

20 серпня 2024, 21:55
Міноборони Румунії знайшло уламки російського БпЛА біля кордону з Україною
Фото: з відкритих джерел
Це місце знаходиться в болотистій місцевості, за межами населених пунктів.
Міноборони Румунії продовжує пошуки фрагментів безпілотників, які впали наприкінці липня на румунський берег Дунаю. Тоді російські війська атакували Україну.
 
Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.
 
Сьогодні, 20 серпня, обстежували район поблизу міста Периправа, повіт Тулча, позначеного як можлива зона ураження елементів безпілотників.
 
Слідчо-оперативна група вилучила з місця події речові докази для проведення експертизи. 
 
Уточнюється, що це місце знаходиться в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без жодних елементів інфраструктури.
 
Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених російською федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права”, - наголосили в Міноборони Румунії.

 

Румуніябезпілотникивійна в Україніуламкиросія окупанти

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