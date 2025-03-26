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Міноборони схвалило використання українського безпілотника "Хижий птах" у боях

26 березня 2025, 14:33
Міноборони схвалило використання українського безпілотника
фото: Міністерство оборони
"Хижі птахи" успішно виконують завдання в різних погодних умовах, працюючи як вдень, так і вночі
Міноборони України схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях.
 
Про це повідомило Міністерство оборони України.
 
Інженери створили цей комплекс із врахуванням досвіду бойових дій та ефективності безпілотників у знищенні ворожої техніки та укріплень.
 
"Хижий птах" вже продемонстрував свою високу ефективність у бою, знищуючи бронетехніку, укріплені вогневі позиції противника, а також маючи підвищену стійкість до впливу ворожого радіоелектронного боротьби (РЕБ).
 
Коптери цього комплексу оснащені бойовим навантаженням, здатним уражати важку техніку, таку як танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки, а також знищувати укріплені бліндажі.
 
"Хижі птахи" успішно виконують завдання в різних погодних умовах, працюючи як вдень, так і вночі, що робить їх незамінними в умовах інтенсивних бойових дій.

 

міноборонивійна в Україніросія окупанти

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