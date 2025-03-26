Міноборони схвалило використання українського безпілотника "Хижий птах" у боях

Міноборони України схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях.

Інженери створили цей комплекс із врахуванням досвіду бойових дій та ефективності безпілотників у знищенні ворожої техніки та укріплень.

"Хижий птах" вже продемонстрував свою високу ефективність у бою, знищуючи бронетехніку, укріплені вогневі позиції противника, а також маючи підвищену стійкість до впливу ворожого радіоелектронного боротьби (РЕБ).

Коптери цього комплексу оснащені бойовим навантаженням, здатним уражати важку техніку, таку як танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки, а також знищувати укріплені бліндажі.

"Хижі птахи" успішно виконують завдання в різних погодних умовах, працюючи як вдень, так і вночі, що робить їх незамінними в умовах інтенсивних бойових дій.