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ПОЛІТИКА

Міноборони Швеції підтвердило, що САУ Archer вже в Україні

04 листопада 2023, 12:25
Міноборони Швеції підтвердило, що САУ Archer вже в Україні
Українські військові отримали кілька таких установок.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що вісім самохідних артилерійських систем Archer вже в Україні, передає  SVT.

"Це, звичайно, важливо для українців, тому що система Archer має хорошу мобільність і хорошу точність", – додав Йонсон.

САУ Archer передали українським військовим згідно з рішенням уряду Швеції, прийнятим ще в січні.

Напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. В опублікованому відео вперше була зафіксована шведська САУ Archer.

Про надання САУ Archer було оголошено на початку 2023 року разом з БМП CV9040 та протитанковою зброєю. Самохідні артустановки вважають одними з найкращими у світі, бо особливістю є повна автоматизація процесу заряджання. Завдяки цьому підвищується темп стрільби й зменшується кількість розрахунку до 3-4 військових.

Кабіна броньована та захищає екіпаж від уламків. Дальність стрільби САУ Archer складає 40 кілометрів звичайним снарядом та 60 км з активно-реактивним снарядом. Час на розгортання-згортання триває всього 30 секунд. Швеція анонсувала постачання 8 САУ Archer в українську армію.

ШвеціяЗСУвійна в УкраїніСАУ Archer

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