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ПОЛІТИКА

Міноборони США отримує рекомендації щодо використання військового обладнання в Україні

14 березня 2024, 08:37
Міноборони США отримує рекомендації щодо використання військового обладнання в Україні
Джерело: .ukrinform
У документі вказано, що з лютого 2022 року Штати надали Україні понад $40 мільярдів безпекової допомоги, включаючи "безпрецедентну кількість обладнання".

Управління звітності уряду Сполучених Штатів Америки (GAO) представило для Міністерства оборони рекомендації стосовно забезпечення відстеження та належного використання обладнання американського виробництва, що надається Україні в рамках оборонної допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

У документі вказано, що з лютого 2022 року Штати надали Україні понад $40 мільярдів безпекової допомоги, включаючи "безпрецедентну кількість обладнання". Також у звіті зазначається, що на доставку військового обладнання від Пентагона в Україну подекуди потрібні тижні, разом з тим у відомства немає чітких вказівок щодо відстеження даних поставок, і "дані про доставку можуть бути неточними".

Також в управлінні звертають увагу, що оборонне відомство змінило свій підхід до моніторингу обладнання, що відправляється в Україну.

Відповідно, GAO передало Міноборони США вісім рекомендацій з метою переконатися, що все обладнання відстежується та використовується належним чином. Серед іншого, йшлося про те, що департамент має покращити точність даних про доставку та оцінити свій підхід до моніторингу кінцевого використання в Україні.

Крім того, управління попросило Пентагон розробити процес, який допоможе регулярно оцінювати та підвищувати точність даних про доставку, та розробити письмові вказівки, які б задокументували "ролі та обов'язки".

Своєю чергою в Міноборони Штатів погодилися з п’ятьма рекомендаціями та частково погодилося з іншими двома. Проте Пентагон "забракував" рекомендацію агентства про те, що йому слід уточнити вказівки щодо документування ймовірних порушень кінцевого використання.

зброя з СШАвійна

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