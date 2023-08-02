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ПОЛІТИКА

Міноборони США прогнозує важкий та тривалий контрнаступ ЗСУ

02 серпня 2023, 13:23
Міноборони США прогнозує важкий та тривалий контрнаступ ЗСУ
Джерело unian
Речник Пентагону зазначив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Однак Сполучені Штати Америки підтримуватимуть нашу країну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє ЄП.

За його словами, у США продовжують бачити, як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

Райдер нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна щодо контрнаступу. Він наголошує, що "це буде марафон, а не спринт". Тобто йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ може затягнутися в часі.

Однак він наголосив, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (ЗСУ - ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", - зазначив Райдер.

СШАконтрнаступЗСУПентагон

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