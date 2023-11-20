Міноборони створило "Офіс-61", який займатиметься літаками F-16

Програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання.

При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16, яка отримала назву "Офіс-61".



Про це розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - написав він.



Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:

"Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;



"Масштабування".

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);



всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;



відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;



підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;



міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть: