Міноборони створило "Офіс-61", який займатиметься літаками F-16
При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16, яка отримала назву "Офіс-61".
Про це розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - написав він.
Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:
- "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;
- "Масштабування".
Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть:
- підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
- всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
- відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
- підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
- міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.