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Міноборони створило "Офіс-61", який займатиметься літаками F-16

20 листопада 2023, 16:57
Міноборони створило
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання.

При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16, яка отримала назву "Офіс-61".

Про це розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - написав він.

Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:

  • "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;

  • "Масштабування".

Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть:
 
  • підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

  • всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

  • відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

  • підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

  • міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.
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