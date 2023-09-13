Міноборони Тайваня попередило про наближення десятків військових літаків Китаю – Reuters

При цьому деякі китайські літаки перетнули протоку Баші для проведення навчань з авіаносцем "Шаньдун" у Тихому океані.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня.



Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, близько шостої години ранку китайські військові літаки, у тому числі винищувачі J-10, влетіли у південно-західний кут ідентифікаційної зони ППО острова.

Також представники Міноборони острова заявили, що тайванські сили стежили за ситуацією, а також відправляли свої літаки та активізували системи ППО.

