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Міноборони Тайваня попередило про наближення десятків військових літаків Китаю – Reuters

13 вересня 2023, 09:57
Міноборони Тайваня попередило про наближення десятків військових літаків Китаю – Reuters
Фото: з вільного доступу
При цьому деякі китайські літаки перетнули протоку Баші для проведення навчань з авіаносцем "Шаньдун" у Тихому океані.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, близько шостої години ранку китайські військові літаки, у тому числі винищувачі J-10, влетіли у південно-західний кут ідентифікаційної зони ППО острова.

Також представники Міноборони острова заявили, що тайванські сили стежили за ситуацією, а також відправляли свої літаки та активізували системи ППО.
 

КитайТайваньлітакивійна в Україніросія окупантивинищувачі

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