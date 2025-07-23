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Міноборони вперше показало мобільні комплекси для обслуговування F-16

23 липня 2025, 21:07
Міноборони вперше показало мобільні комплекси для обслуговування F-16
Фото: Міноборони
Комплекси передали Збройним силам України представники фонду "Повернись живим"
У Міністерстві оборони показали фотографії нових мобільних комплексів обслуговування американських винищувачів F-16. 
 
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
 
Зазначається, що Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.
 
"Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть проблему мобільності, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Крім того, вони мають пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше людей", - сказано у повідомленні.
міноборонивійна в Україніросія окупанти

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