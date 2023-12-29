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ПОЛІТИКА

Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником

29 грудня 2023, 17:35
Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником
Фото: yvu.com.ua
Загальна сума задоволених вимог становить понад $27 мільйонів.

Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад один мільярд гривень.

Про це повідомила пресслужба відомства.

На початку повномасштабного вторгнення Міноборони законтрактувало в цього постачальника бронежилети й берці для ЗСУ.

Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети, що надходили протягом літа — зими 2022 року, не проходили балістичні випробування.

Міноборони не прийняло цей товар і вимагало повернути гроші та сплатити штраф, але постачальник відмовився. Тоді юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду і виграла його.

Загальна сума задоволених вимог становить понад $27 мільйонів (понад однин мільярд гривень) та включає в себе вартість товару, штрафні санкції, відсотки річних та арбітражний збір.

Це — найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз ведуться Міноборони. Раніше Міноборони виграло пʼять арбітражів на понад 900 млн грн. Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів постачання і погану якість.

міноборонисуд

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