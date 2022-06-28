Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Міноборони замовило додаткові безпілотники "Байрактар"

Майже всі потужності заводу підприємства будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ
Міноборони України замовило у турецької компанії Baykar ще десятки ударних безпілотників "Байрактар".
Міноборони замовило додаткові безпілотники "Байрактар" Фото: з вільних джерел

Про це 28 червня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазанчив, що новий запит на ці безпілотники отримали від командування Збройних сил.

Чиновник відзначив, що плани України щодо придбання "Байрактарів" "масштабні". І додав, що тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння українських військових до пів сотні "літачків". Ще кілька вже законтрактовані та оплачені, їх поставок очікують вже у липні.

Резніков прокоментував також ініціативу компанії Baykar передати Україні безкоштовно три "Байрактари", на які українці назбирали понад 600 млн грн за кілька днів.

"Я особисто, Міністерство оборони України, ще раз щиро дякуємо всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги. Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви - неймовірні", - написав міністр.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2022 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.