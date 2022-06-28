Міноборони замовило додаткові безпілотники "Байрактар"

Міноборони України замовило у турецької компанії Baykar ще десятки ударних безпілотників "Байрактар".

Про це 28 червня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазанчив, що новий запит на ці безпілотники отримали від командування Збройних сил.

Чиновник відзначив, що плани України щодо придбання "Байрактарів" "масштабні". І додав, що тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння українських військових до пів сотні "літачків". Ще кілька вже законтрактовані та оплачені, їх поставок очікують вже у липні.

Резніков прокоментував також ініціативу компанії Baykar передати Україні безкоштовно три "Байрактари", на які українці назбирали понад 600 млн грн за кілька днів.

"Я особисто, Міністерство оборони України, ще раз щиро дякуємо всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги. Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви - неймовірні", - написав міністр.