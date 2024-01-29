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Міноборони запровадило нові стандарти НАТО

29 січня 2024, 15:55
Міноборони запровадило нові стандарти НАТО
Фото: dt.ua
Вони стосуються навігації і роботи водолазів.

У Міноборони та Збройних силах України за грудень 2023 року і січень 2024 запровадили ще 18 стандартів НАТО (загалом уже 315 стандартів).

Про це пише пресслужба Міноборони.

Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності і пально-мастильних матеріалів.

Загалом в Альянсі є 1 135 стандартів, тоді як у Міноборони та ЗСУ вже запровадили 28% від загальної кількості. Це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу, зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

У 2024 році планують запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

НАТОвійна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

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