Мінськ обурився указом Зеленського про білоруських ІТ-фахівців

Офіційний Мінськ наголошує на "порушенні загальноприйнятих правових норм", адже указ "поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави"

У МЗС Білорусі вручили ноту послу України Ігорю Кизиму через указ Володимира Зеленського про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Пише "Економічна правада" з посиланням на Інтерфакс-Захід і коментар посла України у Фейсбук.

Деталі: Міністерство закордонних справ Білорусі викликало в середу, 14 жовтня, посла України Ігоря Кизима й вручило українському дипломату ноту через підписаний нещодавно президентом України указ про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Офіційний Мінськ наголошує на "порушенні загальноприйнятих правових норм", адже указ "поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави"

У МЗС Білорусі також наголосили, що вказаний правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. Підписання цього указу нібито "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде всупереч положенням договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь" та низки двосторонніх міжурядових угод. Українській стороні наполегливо рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю.

Офіційний Мінськ застеріг, що залишає за собою право на застосування "відповідних заходів щодо захисту національних інтересів згідно з міжнародними нормами".

Дослівно: "Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює занепокоєність ухваленням указу президента України"

Коментар посла України у Білорусі: Ігор Кизим розповів, що його зустріч з білоруськими колегами носила хоча і емоційний, але конструктивний характер і стосувалася не тільки питання указу Зеленського. Він зазначив, що перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних та міжурядових угод "важко піддаються логіці".