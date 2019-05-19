Мінську групу залишає Марчук

"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі"

Представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що припинив свою участь у Мінських переговорах.

"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав Марчук у Facebook.

Президент України Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі наприкінці листопада 2018 року після того, як екс-президент України Леонід Кучма завершив роботу в ТКГ.

До цього Марчук представляв Україну в безпековій групі ТКГ.

Марчук раніше був головою СБУ (у 1991-1994 роках), прем'єр-міністром (у 1995-1996 роках), міністром оборони (у 2003-2004 роках), а також депутатом Верховної Ради кількох скликань.

Нагадаємо, що Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.