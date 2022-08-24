Мінцифри запустило нову послугу на порталі "Дія"
Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу порталі на порталі "Дія" – автоматична реєстрація ТОВ.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Ми прибираємо людський фактор з цієї послуги та скорочуємо час на її отримання. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Тепер відкрити власне товариство із обмеженою відповідальністю можна за декілька хвилин", - йдеться в повідомленні.
В Мінцифри підкремлюють, що автоматичні послуги – ефективні та зручні, бо користуватися ними можна де завгодно.
"Автореєстрація ТОВ – ще один крок до спрощення спілкування бізнесу із державою. Оскільки такі послуги мають бути простими та зручними. Вони заощаджують не тільки бюджетні гроші для держави, а й час для підприємців, який вони можуть витратити на розвиток власної справи”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":
- авторизуйтеся на порталі;
- заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані; підпишіть заяву електронним підписом;
- після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ – і все. 4
Якщо заява відповідає усім умовам, ТОВ буде зареєстрований автоматично. Якщо ж не відповідає хоча б одній з умов — реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом одного робочого дня.
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