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Мінцифри запустило нову послугу на порталі "Дія"

Відкрити власне товариство із обмеженою відповідальністю можна за декілька хвилин
Мінцифри запустило нову послугу на порталі "Дія" Фото: з вільних джерел

Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу порталі на порталі "Дія" – автоматична реєстрація ТОВ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Ми прибираємо людський фактор з цієї послуги та скорочуємо час на її отримання. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Тепер відкрити власне товариство із обмеженою відповідальністю можна за декілька хвилин", - йдеться в повідомленні.

В Мінцифри підкремлюють, що автоматичні послуги – ефективні та зручні, бо користуватися ними можна де завгодно.

"Автореєстрація ТОВ – ще один крок до спрощення спілкування бізнесу із державою. Оскільки такі послуги мають бути простими та зручними. Вони заощаджують не тільки бюджетні гроші для держави, а й час для підприємців, який вони можуть витратити на розвиток власної справи”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":

  • авторизуйтеся на порталі;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані; підпишіть заяву електронним підписом;
  • після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ – і все. 4

 

Якщо заява відповідає усім умовам, ТОВ буде зареєстрований автоматично. Якщо ж не відповідає хоча б одній з умов — реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом одного робочого дня.

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24 08 2022 14:45
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