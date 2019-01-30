“Мінування” шкіл у Кривому Розі: розглядається версія помсти вчителю

З цих шкіл евакуювали майже 7,5 тис. школярів та персоналу

Поліція не знайшла вибухівки у жодній з шести шкіл Кривого Рогу, про замінування яких повідомив уранці невідомий.

Повідомили у Криворізькому міському відділі Нацполіції, інформує "Укрінформ".

"Повідомлення про мінування навчальних закладів виявилося хибним. Наші спеціалісти разом з кінологами та вибухотехніками перевірили усі шість шкіл. Ні в школі №130, ні в 122-ій, 88-ій, 14-ій і 95-ій жодних вибухонебезпечних або підозрілих речовин не виявили", - зазначили у поліції.

Там також повідомили, що перевірки завершилися близько 19.30. З цих шкіл евакуювали майже 7,5 тис. школярів та персоналу.

Поліція встановлює особу, яка надіслала анонімне повідомлення про замінування шкіл.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Попередньо, причиною "мінування" шкіл міг стати конфлікт школярки з учителькою. Момент активного "виховання" хтось зі школярів зняв та виклав в інтернет.

У Довгинцевському районному відділі освіти та у департаменті освіти і науки виконкому Криворізької міськради заявили, що вчителька наразі перебуває на лікарняному, вирішується питання про винесення їй догани або й звільнення з роботи.

Додамо, що 30 січня близько 10 години до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл у місті Кривий Ріг.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейський застосував вогнепальну зброю для затримання зловмисника, який відкрив стрілянину з гвинтівки.