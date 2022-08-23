Мінюст закликав громадян, які в окупації, не отримувати "паспорт" рф

Відомство навело шість причин, чому не слід отримувати цей "документ"

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються примусово паспортизувати українців.

У Міністерстві юстиції України закликають громадян, які перебувають в окупації, не отримувати російський "паспорт".

По-перше, російський паспорт - це реальна підстава для примусової мобілізації до війська країни агресора.

По-друге, цей "документ" може стати шляхом до депортації, зокрема у так звану російську "глибинку": до Сибіру, Зауралля або на Далекий Схід.

По-третє, російський "паспорт" "діє" виключно на тимчасово окупованих територіях. При цьому на території Росії "документ" не надає жодних привілеїв, які мають громадяни рф.

Четвертою причиною Мін'юст називає "токсичність" російського паспорта, адже міжнароджа спільнота його не визнає.

П'ята причина - росія прийшла в Україну, щоб вбивати людей: військових та цивільних, дорослих та дітей, жінок та чоловіків.

"російський "паспорт" просяк кров’ю десятків тисяч наших захисників і мирних громадян. Чи не залишиться ця кров і на ваших руках, коли візьмете до рук цей "документ"? Якщо для вас зараз весь сенс у тому, щоб ми перемогли ворога, – то не отримуйте російський "паспорт", не допомагайте окупанту", - наголошують у Мін'юсті.

Шоста причина. У відомстві підкреслюють, що отримання "паспорта" рф - це перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність.

"Ніхто не сперечається, що в окупації непросто вижити без "паспорта" рф. Але краще зачекайте, не поспішайте отримувати цей "папірець". Усвідомте, що втрат від його отримання значно більше, ніж користі. Якщо у вас стоїть вибір між тим, або виїхати з тимчасово окупованої території, або залишитись і взяти паспорт, – краще виїжджати", - наголосили у Мін'юсті.